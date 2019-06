Honda viert zestig jaar motorraces: Mick Doohan rijdt ereronde tijdens TT

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Ter ere van dat zestigjarig jubileum rijden drie Honda-coureurs voorafgaand aan de MotoGP-race tijdens de TT in Assen een ereronde. Het gaat om Takumi Takahashi, Mick Doohan en Freddie Spencer. De ereronde is volgende week zondag om 13.21 uur.Mick Doohan en Freddie Spencer zijn bij het grote publiek bekend. Doohan werd in de jaren '90 vijf keer achter elkaar wereldkampioen in de 500cc-klasse (1994, 1995, 1996, 1997, 1998). In die jaren won hij ook steeds de TT in Assen. Een paar jaar daarvoor, in 1992, kwam de Australiër op het TT Circuit nog zwaar ten val. Even leek het erop dat zijn been geamputeerd moest worden, maar hij herstelde.Freddie Spencer wordt gezien als een van de beste coureurs van begin jaren '80. Hij werd twee keer wereldkampioen in de 500cc-klasse, in 1983 en 1985. In dat laatste jaar werd hij overigens ook nog eens wereldkampioen in de 250cc-klasse. Dat jaar won hij in die klasse ook de TT in Assen. Ten tijde van zijn eerste wereldtitel in 1983 was de Amerikaan nog maar 21 jaar, op dat moment de jongste wereldkampioen ooit in de 500cc.Takumi Takahashi is een testrijder voor Honda en reed slechts één MotoGP-wedstrijd. In 2017 kreeg de Japanner een wildcard voor zijn thuisrace. Hij finishte toen als twaalfde.Tijdens de TT worden vaker ererondes georganiseerd. Vorig jaar reden onder meer oud-wereldkampioenen Jan de Vries en Henk van Kessel op hun 50cc Kreidler een ereronde. Ook Aalt Toersen reed op zijn Jamathi mee. Het jaar ervoor reed Wil Hartog, de winnaar van de 500cc-race in 1977, een emotionele ereronde.