Natuurorganisaties voorzichtig optimistisch na gesprek, maar zorgen blijven

Natuur- en milieuorganisaties reageren gematigd positief na het gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes, dat vandaag werd gevoerd op het provinciehuis in Den Bosch. De landelijke afdelingen van Natuurmonumenten, Mobilisation for the Environment (MOB) en Milieudefensie spreken van een 'goed gesprek' of zijn gerustgesteld.

Het kabinet gaf in aanloop naar eerdere gesprekken met landbouworganisaties aan dat er 'geen taboes' zijn. Die uitspraak boezemde wat angst in, en maakte onder meer Natuurmonumenten wat onrustig, zei directeur Natuurbeheer Teo Wams.

De houding die het kabinet vanmiddag aannam, leidt tot enige opluchting. Aan de doelen moet namelijk niet verder getornd worden, benadrukt ook Natuurmonumenten-collega Jan Gorter van de provinciale tak in Drenthe.

Kabinet gaat niet vrijuit

Verder oogst het optreden van Remkes en het kabinet vooral kritiek bij Gorter. De oud-VVD-politicus zei voorafgaand aan het overleg namelijk dat 'de boeren- en natuurorganisaties diametraal tegenover elkaar staan'. Van die boodschap klopt volgens Gorter niks. "Of de doelen afgezwakt en vertraagd of versneld en gehandhaafd moeten worden: daarover verschillen we van mening. Maar over het allerbelangrijkste zijn we het eens: het perspectief voor de boeren. Dat mist de aandacht."

Het gebrek aan een duidelijke toekomstvisie voor de landbouw, daar vinden de landbouw- en natuurorganisaties elkaar, meent Gorter. "Het is in onze optiek niet de bedoeling dat gebieden worden leeggeroofd en dat we van alle boeren afscheid nemen. Het gaat om anders landbouwen, en hoe we dat doen."

Maatregelen om boer te helpen