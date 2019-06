Ex-vrouw vermoorde Halil Erol langer vast

Komende maandag wordt duidelijk of ze nog langer vast blijft zitten, meldt RTV Oost . De 40-jarige vrouw uit Haarlem werd in 2010 ook al opgepakt. Na haar vrijlating bleef ze als verdachte in beeld bij de politie.Halil Erol verdween op zaterdag 6 februari 2010. Zijn auto werd een maand later zonder kenteken brandend aangetroffen in Haren. Later dat jaar en in 2013 werden lichaamsdelen van Erol teruggevonden in Eesveen en Wanneperveen.Vorige week werd er forensisch onderzoek uitgevoerd in een woning in Meppel. Een 42-jarige man uit Meppel zit ook vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood.