Nieuwe bekentenis over fatale overval Gees

Opvallend is dat de Belg tot nu toe altijd heeft gezwegen. Alleen de 23-jarige medeverdachte Yero V. heeft eerder bekend dat hij één van de overvallers was. Wie de andere twee waren, heeft hij nooit willen zeggen. Anouar K. speelde wel open kaart. Hij verklaarde dat hij het samen met medeverdachte en landgenoot V. heeft gedaan en dat de derde man Amsterdammer Abdelhak B. was. Die heeft altijd ontkend dat hij in Gees is geweest in de nacht van 30 juni 2016. Dat hield hij tot donderdagochtend vol.De 30-jarige B. was vanochtend de eerste verdachte die door het gerechtshof werd verhoord. Hij verklaarde dat K. en V. de overval samen met de vierde verdachte Fidan J. hebben gepleegd. Het maakte Anouar K. boos. Maar de voornaamste reden om nu een bekentenis af te leggen, was het emotionele verhoor van de vriendin van Elders, dat vorige week achter gesloten deuren plaatsvond. “Het was alsof ik mijn moeder zag zitten”, aldus de Belg. “Voor haar wil ik verklaren. Ik schaam me heel diep.”Het initiatief voor de overval kwam van de Amsterdammer, zei K. In januari 2016 werd bij de destijds 69-jarige Elders en zijn vriendin ingebroken en daar zou B. bij betrokken zijn geweest. “Hij had in juni een sleutel van het huis en wist dat er geld lag. Hij kende de weg uit zijn hoofd.” B. was de chauffeur op 30 juni 2016, toen het trio voor de overval vanuit Den Haag naar Gees reed.Omdat ze met de sleutel toch niet binnen konden komen, klom het trio het balkon op en kwamen de mannen via de openstaande slaapkamerdeur van Elders binnen. K. vertelde uitgebreid over het geweld tijdens de overval. Vooral de Amsterdammer zou veel geweld hebben gebruikt. Ook V. deelde klappen uit. Zelf dreigde hij met het wapen en hielp hij later om Elders vast te binden.V. ging met de vriendin van Elders naar de kluizen en haalde er geld uit. Anouar K. “Op de terugweg in de auto heb ik het geteld. Het was 5.000 euro. Ik heb het meteen verdeeld. Verder was ik helemaal van de kaart. Toen we terug waren in Den Haag, ben ik meteen weggerend.” Hij bekende ook dat hij sieraden heeft gestolen van de vriendin van Elders.Zijn bekentenis is een verrassing voor iedereen en maakte veel emoties los bij de nabestaanden in de zaal. Zelfs K.’s advocaat Mark Nilissen is verrast, omdat zijn cliënt hem van tevoren niet heeft ingelicht. Verdachte Abdelhak B. werd tijdens het verhoor boos. “Als je een man bent, vertel je je verhaal. Wie zijn gat verbrandt moet op de blaten zitten”, beet K. hem toe.Hij en B. zijn vorig jaar door de rechtbank in Assen veroordeeld tot twaalf jaar cel. V. kreeg zes jaar en J. (26) ging door fouten van het Openbaar Ministerie vrijuit. Volgens K. heeft J. ook niks met de zaak te maken.