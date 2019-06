Transportroute windturbines in Aa en Hunze bekend

De gemeente Aa en Hunze en de initiatiefnemers van het windpark hebben overeenstemming over de transportroute voor de bouw van de windturbines die in Aa en Hunze geplaatst worden.Afgesproken is dat de route, die via de Zwarteweg nabij Gieterveen loopt, verder wordt uitgewerkt in een transportplan. “Ik ben blij dat wij met de initiatiefnemers deze afspraak hebben kunnen maken en deze route ook de voorkeur heeft van de OmgevingsAdviesRaad (OAR)”, aldus wethouder Co Lambert.Het transport voor de zeven turbines op de zuidelijke lijn loopt vanaf de N378 over de Dideldomweg en vervolgens links en rechtsaf naar de bouwlocaties. De transportroute voor de negen turbines op de noordelijke lijn loopt vanaf de Dildeldomweg in noordelijke richting verder via Zwarteweg en Bosje. Vanaf Bosje loopt de route via Langestraat, Streek en Pastoorsakker in noordelijke richting naar De Hilte.De gekozen route wordt gebruikt voor transport via één richting. Het transport komt vanaf de N378 en verlaat de bouwlocaties weer via De Hilte naar de N33. Algemeen directeur Wim Wolters van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is blij met het resultaat. “Goed overleg tussen partijen heeft geleid tot een route waarmee de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt en die het windpark op termijn voordelen biedt.”Om de route daadwerkelijk geschikt te maken als transportroute moeten de nodige aanpassingen gedaan worden. Zo moet gekeken worden of de ondergrond overal geschikt is voor het transport en of er bomen moeten worden gekapt om ruimte te maken voor het transport.De initiatiefnemers van het windpark en de gemeente Aa en Hunze werken dit verder uit tot een definitief transportplan. Bij deze uitwerking wordt ook de OAR betrokken.Eind november wordt gestart met de bouw van het windpark.