Exploitant lekkende biovergister Coevorden: ‘Dit zijn vervelende opstartproblemen’

Trots geeft Ruhé een korte rondleiding over het terrein, waar een enorme industriële biovergister uit de grond is gestampt. Hij toont de hal waarin de vrachtwagens straks de stoffen zullen afleveren die in de vergister gaan. “Met onderdruk en afzuiging, waarna we de lucht nog filteren. We doen er alles aan om overlast te voorkomen. En dan hebben we dit.”Ja, Ruhé baalt er echt van. Maar hij relativeert ook. “Het is niet heel vreemd dat er wat kleine lekkages zijn, want het is een nieuwe installatie, die als het ware nog wat zweet. Dat is normaal. Er loopt hier continu iemand met meetapparatuur. Ik ben er zeker van dat we de problemen gaan oplossen.”De bedrijfsleider toont de buis waarin het eerste lek zich voordeed. Een kapotte keerring zorgde er voor dat er H2S in de lucht kwam en dat stinkt naar rotte eieren. Dat lek is gedicht. Ruhé wil niet van een constructiefout weten, maar kan ook niet zeggen hoe dit lek heeft kunnen ontstaan.Intussen steekt een medewerker een snuffelapparaat onder de afdichting van één van de vergisters. Op het display staat 0,0 bij de waarde van H2S. Of te wel, geen lekkage. Met de stank op het terrein valt het alleszins mee.Even verderop, in woonwijk de Heege, constateert bewoonster Truus van der Veen ook dat het op dat moment niet stinkt. “Al was dat vannacht wel anders, het is ook maar net hoe de wind zit.”Van der Veen toont begrip voor de aanloopproblemen, maar vindt wel dat zowel de exploitant als de gemeente Coevorden sneller en beter zouden moeten communiceren. “Ik heb de gemeente gebeld en gemaild, maar geen enkele reactie gekregen. Als ze alleen al zouden zeggen dat ze op de hoogte zijn en er aan werken dan zou dat al fijn zijn. Het is ook van de zotte dat we pas vrijdag een brief krijgen."Eric Ruhé noemt de overlast voor de buurt erg vervelend. Als de vergister helemaal in bedrijf is wil hij buurtbewoners uitnodigen om een kijkje te komen nemen op het complex. Als het goed is hoeven ze dan geen wasknijper op de neus te zetten.