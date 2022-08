Wat vind jij: Het is volledig terecht als biologische boeren worden ontzien in de stikstofcrisis

Stikstofminister Christianne van der Wal gaat met het kabinet kijken of het mogelijk is om biologische boeren te ontzien bij de aanpak van de stikstofcrisis.

"Er zijn heel veel biologische boeren in Nederland die al jaren de omslag hebben gemaakt. Zij stoten daardoor veel minder stikstof uit", zegt ze, nadat dit maandag werd besproken met natuurorganisaties en stikstofbemiddelaar Johan Remkes in het provinciehuis in Den Bosch.