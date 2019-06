Koningin Maxima: "Ik vond het leuk om samen met anderen muziek te maken"

Publiek stond vanmorgen al vroeg langs de neergezette dranghekken op het plein voor de theater De Tamboer. Even voor elf uur arriveerde ze. Niet dat veel van de nieuwsgierige Hoogeveners iets gezien hebben. De auto's en de bewaker ontnamen hun alle zicht. Bovendien was ze binnen een mum van tijd binnen.In de theaterzaal van de Tamboer werd ze ontvangen door honderden schoolkinderen, leerkrachten, schoolleiders en genodigden. Op het podium werd een show gegeven met veel muziek. De kinderen gaan staan als het nummer 'Happy' van Pharell Williams wordt gespeeld door Vieve Brass uit Zwolle.Op het podium ondertekenen betrokkenen, inclusief twee kinderen, het convenant. 51 Drentse partijen in totaal. Vanaf nu is het de bedoeling dat scholen meer aandacht besteden aan muziekonderwijs. En koningin Maxima is het daar helemaal mee eens. Ze is erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas. "Ik heb heel veel gitaar gespeeld. Ik ben begonnen toen ik zes jaar was. Ik vond het zo mooi om met andere mensen te spelen."De kinderen in de zaal zorgen voor sfeer als ze samen het scholenlied van Martije Lubbers zingen. Het lied hebben ze ingestudeerd. Op het podium mogen de leerlingen van Het Anker uit Emmen het zingen. De hele zaal doet mee.Voor de leerlingen van basisschool G.A. de Ridder uit Beilen is het ook een feestje. Volgens Daan is samen muziek maken het leukste. En dat beamen zijn klasgenoten. Je kan er ook dingen van leren en het is gezellig. En dan met elkaar optreden. Dat is leuk." Maar is zijn juf dan ook muzikaal? "Jawel. We zingen vaak." En speelt ze ook op een instrument? Een blokfluit bijvoorbeeld? Daan en zijn klasgenoten moeten lachen. Juf Ina is wel van het zingen maar niet van het bespelen van een instrument.Ina Andringa is de leerkracht. "Ik zing vaak met mijn klas. Maar ik mis een vakleerkracht muziek. Die zijn ooit wegbezuinigd. We hopen dat er nu weer wat geld binnen komt voor een vakleerkracht. Muziekles is een leuke afsluiting van de dag."Mirjam Pauwels, wethouder in de gemeente De Wolden, is betrokken bij het Drents Muziekakkoord. Volgens haar is er nu in ieder geval meer aandacht voor muziekonderwijs. "We hebben de ambitie en alle partijen bij elkaar. Dit is het begin. Iedereen gaat ermee aan de slag. Ik hoop dat scholen morgen al merken dat er weer muziekonderwijs is."Koningin Maxima heeft het publiek op het podium van De Tamboer niet toegesproken. In een gesprek met de organisatie was ze volgens Pauwels enthousiast. "Achter de schermen is ze pleitbezorger van muziek in de klas. Ze heeft ons een compliment gegeven."Nu de handtekeningen zijn gezet, moet het plan nog wel worden uitgevoerd. En dat zou een uitkomst zijn voor leerkrachten die niet zo muzikaal zijn. Daan en zijn klasgenoten kunnen in ieder geval niet wachten. Wel een teleurstelling voor ze: ze hadden graag een handtekening willen hebben van zangeres Ilse de Lange. Ook zij was vandaag in Hoogeveen. Maar nog voordat ze om een handtekening konden vragen, was ze vertrokken. Koningin Maxima durfden ze niet om een handtekening te vragen.