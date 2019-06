Topscorer VKW verkiest Phil Collins boven promotiewedstrijd

Anjo Willems, dit seizoen goed voor 22 competitietreffers, is vanavond één van de 50.000 bezoekers van Phil Collins in het Goffertpark in Nijmegen.Mensen binnen de club, waaronder spelers, supporters en bestuursleden hebben Willems een veelvoud voor het ticket geboden, maar de aanvaller ging hier niet op in.Ook zonder Willems heeft trainer Bas Nibbelke het volste vertrouwen in een goede afloop vanavond. "Ik heb echt het idee dat iedereen er klaar voor is en nog een keer wil knallen. Het gemis van Anjo is zonde, maar ik kan daar niets meer aan doen."VKW - Leonidas begint om 20.00 uur. Het duel is, voor een plek in de zondaghoofdklasse, is live te zien op TV Drenthe vanaf 19.50 uur.