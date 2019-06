Drents waterbedrijf WMD lijdt bijna 12 miljoen euro verlies

Het drinkwater wordt wel duurder voor de consument, maar dat is volgens bestuurder Leo Hendriks géén gevolg van dit miljoenenverlies. "We hebben in november al aangekondigd dat de tarieven dit jaar met 4,5 procent omhoog gaan, omdat we keihard moeten investeren in het waterleidingnet. Ook moeten we de droogte in de zomer gaan opvangen en zit er steeds meer gif in het grondwater. Daar zijn nieuwe zuiveringsmethodes voor nodig."Het dierenpark in Emmen trekt te weinig bezoekers en daarom is het voor het waterbedrijf niet aantrekkelijk meer om er banden mee te hebben. Mocht het park failliet gaan, dan heeft WMD een nog veel grotere strop dan de bijna 12 miljoen euro waar ze nu mee kampen. Bovendien wil het drinkwaterbedrijf zich meer gaan richten op de kerntaak: drinkwater.WMD heeft nu nog onder meer een tentoonstellingsgebouw in Wildlands en een waterzuiveringsinstallatie. Het gebouw zal worden overgenomen door de gemeente Emmen. De zuiveringsinstallatie gaat over naar Wildlands zelf. Ook zal WMD het dierenpark minder geld gaan vragen voor de erfpachtcanon.Dat kost het waterbedrijf miljoenen, maar eventuele andere oplossingen zouden nog veel meer kosten, meldt WMD in het jaarverslag. Het miljoenenverlies wordt opgevangen met speciale leningen van de provincie Drenthe en de gemeente Emmen.