Aardappelcampagne Avebe van start: 'Altijd weer een mooi moment'

De eerste zetmeelaardappelen zijn vandaag weer aangeleverd op de productielocatie van Avebe in Gasselternijveen. De jaarlijkse aardappelcampagne is weer begonnen. Wekelijks gaat er ruim 33.000 ton aan aardappelen over de band.

Vanmiddag is het op een gegeven moment een komen en gaan van vrachtwagens. "Dat is absoluut altijd een mooi moment", zegt Cynthia Kleinjan van de Avebe. "We zijn nu net begonnen, dus zoveel ligt er nog niet. Maar dat verwachten we wel de komende weken."

'Hopen op veel regen'

Over de kwaliteit van de aardappelen valt daarom nu ook nog niet zoveel te zeggen. "We hebben tot mei en juni goede temperaturen gehad en ook neerslag. Alleen is het nu ontzettend droog en warm. En dat heeft natuurlijk invloed", legt Kleinjan uit. "We zien dat de vochtvoorraad in de bodem in veel gebieden laag begint te worden. Dus we hopen op heel veel regen voor de komende periode."