Geen duurzame harde plastic bekers op TT Festival: 'Niet geschikt voor elk festival'

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Steeds meer festivals nemen tegenwoordig afscheid van de 'normale' plastic drinkbekers en stappen over naar harde plastic bekers. Deze zogeheten hardcups zouden een stuk duurzamer zijn. Het TT Festival doet dat (voorlopig) nog niet. Reden? Een hardcup blijkt niet geschikt te zijn voor Assen."Natuurlijk speelt de vraag over hardcups ook bij ons", zegt TT Festival-organisator Sander ten Bosch. "Het is een heel mooie beker, daar is echt niks mis mee. Maar met een hardcup kun je ook gooien en andere dingen mee doen die we liever niet hebben."Ten Bosch denkt verder dat veel mensen de beker aan het eind van de avond alsnog op de grond gooien. "Eén beker is geen probleem, maar heel veel bekers wel. Je kan dan bijvoorbeeld uitglijden."Volgens Ten Bosch speelt duurzaamheid wel degelijk een belangrijke rol bij de organisatie van het festival, maar staat het TT Festival wel voor een lastige opgave. "Tijdens Eurosonic keken we mee met zo'n test met hardcups. Het is echt een heel mooi product, maar het komt ook bij het afval terecht." En dat is juist minder duurzaam dan het weggooien van de gebruikelijke plastic bekers, stelt Ten Bosch.Als je uit een hardcup drinkt, moet die voor elke consumptie schoongemaakt worden. "We hebben te maken met 180.000 bezoekers in drie dagen. Al die bekers moeten dan gespoeld worden met water en zeep. En dat is dan juist niet zo milieuvriendelijk."De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) beamen dat. Volgens de partijen zijn hardcups niet voor ieder festival geschikt. "Voor kleinere en bepaalde middelgrote evenementen kan dit een duurzame en passende oplossing zijn", stellen ze.Ook brengen hardcups veiligheidsrisico's met zich mee als er bij calamiteiten ineens grote groepen mensen ontruimd moeten worden. Daarnaast worden herbruikbare bekers volgens de organisaties vaak alsnog maar één keer gebruikt, waardoor je heel veel extra hardcups moet maken, waar je ook weer meer grondstoffen voor nodig hebt.Hardcups zijn voor het TT Festival volgens Ten Bosch en de twee verenigingen dus niet realistisch. Zijn de gewone plastic bekers dan wel ideaal? Nee, zo stellen de VVEM en de VNPF. "Bij openbare evenementen op een niet-afgesloten locatie (zoals het TT Festival, red.) kan het inzetten van een statiegeldsysteem een middel zijn om te voorkomen dat drinkbekers verdwijnen in de omgeving, bijvoorbeeld in het water." Bovendien worden de eenmalig gebruikte plastic bekers vaak als restafval verbrand, in plaats van gerecycled. Ook niet zo duurzaam dus.Het sorteren van afval is volgens de twee organisaties alleen mogelijk als organisatoren zelf inzamelacties doen of met aparte afvalbakken komen. Dat vindt het TT Festival ook. "We weten in ieder geval zeker dat we iets moeten doen", vertelt Ten Bosch. "We gaan daarom een soort nulmeting doen. Hoeveel ton zamelen we eigenlijk in?"Er wordt een proef gedaan met afvalbakken op de Gedempte Singel en de Brinkstraat. "Als wij daar afvalbakken neerzetten, gaan mensen die ook gebruiken?" Dat is nog maar de vraag. Bezoekers van het TT Festival zijn al tientallen jaren gewend om hun afval gewoon op straat te gooien.Ook gaat de organisatie kijken welke soorten afval er allemaal zijn. Er belandt namelijk karton op de grond, net als glas en plastic patatbakjes. "We zamelen het afval in en kijken wat er in de vuilnisbakken zit. Gooit men bijvoorbeeld niet het restafval bij het plastic, of het karton weer bij het restafval? We vragen ons af om mensen bereid zijn om afval te scheiden."Zomaar even overstappen op - op het eerste gezicht - duurzame alternatieven is dus niet eenvoudig, zo stelt Ten Bosch. "Het is een enorme organisatie, vandaar dat we dit jaar een oefening gaan doen. Op kleine schaal kijken we wat er dit jaar gebeurt. Je kunt namelijk niet in één keer alles gelijk uitrollen."