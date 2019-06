Stichting Schaapskudde Exloo wil niet verder met herder

De stichting heeft dit besluit genomen, omdat de herder niet met de kudde de dagelijkse wandeling van de kooi naar de hei wil maken. "Van begin af aan was duidelijk dat dat een van de taken was, maar ze heeft het nauwelijks gedaan", zegt Kees van Wijngaarden van het bestuur.De Stichting Schaapskudde Exloo moet nu dus op zoek naar een andere herder. Van Wijngaarden heeft er alle vertrouwen in dat dat voor 1 augustus gaat lukken. "Al is het natuurlijk niet zo dat je zomaar even een blik herders opentrekt."Herder Monique Tielen wil niet reageren op het besluit van het bestuur. "Geen commentaar."Eerder deze week werd bekend dat voorzitter Frans Schouten van het vijfkoppige bestuur het met de herder eens is. Hij vindt het ook niet nodig dat Tielen dagelijks met de kudde van de hei naar het dorp loopt. Omdat er dus 'verschil van inzicht' was met de overige vier leden van het bestuur, stapte hij op