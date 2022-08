Bomen vernield in Nijeveen: 'Dit is moedwillig gedaan'

Langs de Meppelerweg tussen Nijeveen en Meppel zijn tientallen bomen vernield. Bij het fietspad werden onlangs jonge bomen geplaatst. Deze zijn geen lang leven beschoren: het merendeel is geknakt en hangt er nu levenloos bij. "Dit is moedwillig gedaan", zegt Klaas Neutel van Dorpsvereniging Nijeveen. Maar wie de dader is, blijft voorlopig gissen.

Volgens Neutel is het heel duidelijk met opzet gebeurd. Dat zie je volgens hem aan de manier waarop de bomen geknakt zijn, terwijl ze stevig zijn neergezet met steunpalen en boombanden. "Dan breekt hij niet zomaar af op anderhalve meter hoogte", aldus Neutel. "Dit is toch raar, dat mensen er langsgaan en dit soort dingen doen? Uitermate vervelend. Ik snap het nut niet. Wie doe je hier een plezier mee?"

Enkele weken geleden merkte Neutel al schade aan één boom. "Maar onlangs zijn ze bijna allemaal kapotgemaakt. Blijkbaar nodigt één kapotte boom uit om alles te vernielen." Een vermoeden wie dit heeft kunnen doen, heeft Neutel niet. "Ik zou het echt niet weten en wil daarover ook niet speculeren. Daar heeft niemand wat aan."

Schade is voor Waterschap

De meeste bomen aan de Meppelerweg zijn eigendom van de gemeente Meppel, maar de vernielde jonge bomen zijn geplaatst door Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Onlangs werd onderhoud gepleegd in het werkgebied van het waterschap. Een van de vernieuwingen waar de organisatie bij betrokken was, is een rotonde, waarvoor bomen gekapt moesten worden. Omdat het waterschap zich aan de herplantplicht moet houden zijn deze nieuwe bomen geplaatst langs de Meppelerweg.

Het waterschap heeft de bomen nog niet overgedragen aan de gemeente en heeft daarmee officieel gezien nog niet voldaan aan de plicht. Binnenkort moeten er dus nieuwe bomen geplant worden om aan de herplantplicht te voldoen.