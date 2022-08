Coronagat deert Vliegerfestival en Oktoberfest niet: 'Met een derde gegroeid'

Voor dit jaar is er sprake van een inhaalslag. "Er hebben zich 250 tot 300 vliegeraars voor dit jaar gemeld. Er is ook veel internationale belangstelling uit Zweden, Zwitserland, Denemarken en de Balkan. Ze komen overal vandaan. Vroeger waren het alleen Nederlanders." Een absoluut hoogtepunt, aldus een zeer tevreden Enninga. "Het is volle bak. Normaal ligt het aantal vliegeraars tussen de 200 en 250. We zijn in dat opzicht met 30 procent gegroeid."