Militairen uit Havelte gaan naar Oost-Duitsland voor 'examen': 'Alles komt hier samen'

Militairen van de 45 Pantserinfanteriebataljon uit Havelte hebben van eind augustus tot half september een grote oefening in Oost-Duitsland. Ze gaan er een gevecht oefenen tegen een 'gelijkwaardige tegenstander'. In totaal gaat het om zo'n 800 militairen die meedoen.

Het scenario is gebaseerd op situaties zoals de afgelopen maanden in Oekraïne. Zware eenheden vechten tegen elkaar om strategische locaties zoals infrastructurele knooppunten en verstedelijkt gebied, aldus Defensie. Naast vijandelijke weerstand en verdedigingswerken moeten militaire eenheden daarbij natuurlijke hindernissen overwinnen, kunnen omgaan met slachtoffers en de logistiek op orde hebben.

"Je kan wel een gevecht oefenen, maar je moet ook andere dingen doen", legt woordvoerder Ronald Hoeks namens de Koninklijke Landmacht uit. "Je moet ook bij het gevecht komen. Het gaat om een stedelijk gebied. En om bij dat gevecht te komen, moet je in dit geval een rivier over. Daar is infrastructuur voor nodig. Daar is weer een andere eenheid voor nodig. Maar je zit wel in vijandelijk gebied."

Totaal

Het gaat om gevechtsoperaties van de infanterie en tanks, gecombineerd met militaire bouwers die wateroversteken mogelijk maken om hindernissen te doorbreken. De 45 Pantserinfanteriebataljon wordt dan ook aangevuld met gevechtstanks, genie, een geneeskundig peloton en andere 'gevecht-ondersteunende eenheden'.

"Het gaat hier om het totaal. Hier komen alle processen samen. Dat maakt dit uniek." De vorige keer dat een oefening van deze grootte werd gehouden, was in 2017 in Polen. "Die was eigenlijk nog net iets groter."

Lange tijd was het realistisch oefenen van gevechten met gelijkwaardige tegenstanders naar de achtergrond verdrongen. Maar mede door de Russische inval in Oekraïne is daar verandering in gekomen.

Examen