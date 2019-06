Politie tevreden over primeur pop-upbureau in zaak windmolenterrorisme

De tijdelijke posten werden opgezet om meer informatie te krijgen over het windmolenterrorisme. “We zijn erg tevreden”, meldt een rechercheur.“Het is een pilot en die is wat ons betreft succesvol”, zegt de rechercheur, die deel uitmaakt van het team grootschalige opsporing (TGO) dat zich al maanden bezighoudt met het windmolenterrorisme in de Veenkoloniën. Deze week werden drie verdachten aangehouden. Vandaag beslist de rechter-commissaris of de drie mannen langer vast blijven zitten.“Zo’n tijdelijk bureau is voor ons best bijzonder”, zegt de politieman, die zijn naam wel noemt, maar die niet in de openbaarheid wil hebben. Samen met de wijkagent van Nieuw-Buinen staat hij donderdag langs de N374. Er is redelijk wat aanloop, de politiebus trekt duidelijk de aandacht. De koffie is gratis. Ook burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn komt even langs.“Ons doel is drieledig”, zegt het TGO-lid. “Als eerste hopen we natuurlijk meer informatie op te halen over deze zaak. Maar het is ook goed dat we aanhoren wat de gevoelens onder de bevolking zijn in deze kwestie. En verder is het ook goed dat we zichtbaar zijn.” Volgens de rechercheur is er geen sprake van een gouden tip. “Maar we hebben wel degelijk dingen gehoord waar het team verder mee kan.