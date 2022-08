Wordt bioboer ontzien in stikstofaanpak? 'Wij zijn niet het probleem, maar de oplossing'

Het is terecht dat minister Christianne van der Wal gisteren aan natuur- en milieuorganisaties heeft toegezegd dat ze gaat onderzoeken hoe bioboeren ontzien kunnen worden in de aanpak van de stikstofcrisis. Dat zegt biologisch melkveehouder Peter Oosterhof uit Roderwolde. Van der Wal deed haar belofte in het gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes, dat werd gevoerd op het provinciehuis in Den Bosch.