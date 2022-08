Dit gebeurt er met het water (en je drol) als je de wc doorspoelt

In de nabezinktanks komt daar verandering in. Het water staat daar stil en dan zakt het slib langzaam naar de bodem. Het schonere water loopt over de rand en stroomt daarna naar het Noord-Willemskanaal. Het rioolwater is dan zo schoon dat het de natuur in mag.

Het water is dan nog geen drinkwater. Voordat het schoon genoeg is om te drinken zuivert waterleverancier WMD eerst grondwater dat ze oppompen uit de Drentse bodem.

Corona meten

Om te weten wanneer het water schoon genoeg is, wordt er metingen gedaan. Daaraan kan het waterschap ook andere dingen zien. Bijvoorbeeld of er meer medicijnen of drugs worden gebruikt door inwoners, want de resten daarvan plas je uit.