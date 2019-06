Drents slachtoffer Zwolse stalker: Ik wil rust

RTV Drenthe sprak met het slachtoffer na afloop van de rechtszaak vandaag in Assen, waar de verdachte TBS met dwangverpleging tegen zich hoorde eisen. Hij is al twee keer eerder veroordeeld voor stalking van dit meisje en zijn ex, een vrouw uit Hardenberg.Het Drentse meisje vertelt: "Ik ben het meest bang voor ontvoering. Hij (de verdachte) heeft dat ook gezegd, dat hij mij wilde ontvoeren. Als ik 18 ben ziet hij zichzelf niet meer als pedofiel en dan staan mijn ouders ons ook niet meer in de weg, denkt hij. Want hij denkt dat ik wel van hem houd."Het meisje wordt al negen jaar lastiggevallen door de Zwollenaar. Precies ook in een periode van haar leven waarin ze zich moest ontwikkelen tot jonge vrouw. Wat heeft dat voor effect op haar? "Ik moest heel snel volwassen worden. Ik had altijd die verantwoordelijkheid die op me drukte: Dat ik moest oppassen, dat ik moest opletten. Ik kon niet vrij opgroeien en bijvoorbeeld alleen naar de speeltuin ofzo. Dat heb ik nooit gehad."Volgens zijn advocaat heeft de verdachte weinig strafbaars gedaan en is hij ziek. Het slachtoffer is het daarmee eens. "Hij heet inderdaad weinig strafbaars gedaan. Dreigen, naar mijn huis toe komen terwijl hij een contact- en straatverbod heeft is natuurlijk wel strafbaar, maar ik heb liever dat hij behandeld wordt dan dat hij wegrot in de gevangenis. Gevangenisstraf doet hem niet zoveel. Hij heeft hulp nodig, en medicatie."Het meisje heeft ook liever dat de verdachte TBS krijgt met dwangverpleging, dan een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Want dan heeft de verdachte meer recht op verlof. "En dan weet ik al precies op welke dag hij verlof gaat aanvragen: Op mijn verjaardag. En dan ben ik bang dat hij weer voor de deur staat."Mocht de verdachte daadwerkelijk TBS met dwangverpleging krijgen, dan hoopt de Zuidlarense dat die maatregel vaak verlengd gaat worden zodat de man lang achter slot en grendel blijft.Ze is pas 17, maar hoop op een betere toekomst of een vrij leven heeft ze niet meer. "Het gaat niet goed komen met hem. Hij gaat niet stoppen. Al verhuis je naar Australië, hij weet je toch wel te vinden."