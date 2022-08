Servicepunt Rode Kruis in Ter Apel morgen weer open

Het humanitair servicepunt van het Rode Kruis voor de ingang van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel gaat morgenochtend weer open, meldt een woordvoerster van de hulporganisatie. Het Rode Kruis sloot het servicepunt nadat er zondag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel gevechten waren uitgebroken.

"Veiligheid is belangrijk", aldus een woordvoerster van het Rode Kruis over de sluiting. Daarom hebben medewerkers nu een extra training gekregen. "Zodat ze beter weten hoe ze moeten reageren mocht zo'n situatie zich opnieuw voordoen". Ook is het servicepunt nog gesloten om hulpverleners even wat ademruimte te geven na zondag.

In hoeverre mensen van het Rode Kruis de vechtpartij bij Ter Apel dit weekend hebben meegekregen, weet de woordvoerster niet. Wel zijn er "spullen kwijtgeraakt" van de hulporganisatie. Om welke spullen het gaat, in hoeverre het gaat om diefstal en of er aangifte is gedaan, kan ze ook niet direct zeggen.