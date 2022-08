Qbuzz zet na zomervakantie minder bussen in door personeelstekort

Qbuzz wijzigt na de zomervakantie de dienstregeling voor een aantal buslijnen. Zo rijden bepaalde lijnen niet meer en zijn er meerdere buslijnen die minder vaak of op een bepaalde dag of avond niet gaan rijden. De wijzigingen gelden tot in ieder geval begin oktober. Met het aanpassen van de dienstregeling hoopt Qbuzz dat de andere ritten minder snel uitvallen.