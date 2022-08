Noodopvang asielzoekers in Expo Assen waarschijnlijk verlengd tot maart 2023

De noodopvang voor 500 asielzoekers die momenteel in Expo Assen zit, blijft daar waarschijnlijk tot maart 2023. Daarover zijn de gemeente Assen, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de nieuwe eigenaar van de vroegere TT Hall in gesprek.

De evenementenhal fungeert sinds eind november als tijdelijke opvang voor asielzoekers, voor wie geen plek meer was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De hal zou per 1 september in gebruik worden genomen door de nieuwe eigenaar, Lenferink Groep Zwolle.

Verbouw tot recreatiehal

Bedoeling was dat 1 september de verbouw zou beginnen van de hal tot recreatiecomplex. Daarin komen onder meer een kartbaan, padelcomplex en klimwand. Het streven was de locatie nog voor de kerstvakantie te openen, maar dat loopt nu anders.

De ontwikkelaar van de nieuwe plannen in de Expo Assen, Willem Uitentuis, laat weten positief te zijn over een eventuele verlenging. Zo is er extra tijd om de verbouwplannen beter voor te bereiden.

Nog in gesprek over invulling

De partijen zijn nog in gesprek over de concrete invulling van de noodopvang. Zo zou er volgens de gemeente door het COA geregeld moeten worden dat er voor de asielzoekers meer te doen is bij de Expo Hal. In mei hield een groep asielzoekers nog een protestactie, omdat ze de noodopvang niet humaan vinden. Volgende week verwachten de partijen meer duidelijkheid te geven over hoe de noodopvang concreet wordt ingevuld.