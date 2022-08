Beelden gedeeld van luchtballon in de problemen: 'Hij blijft hoogte maken en dan weer zakken'

Een luchtballon die laag vliegt, rondjes draait en mogelijk een scheur in het doek heeft. Het was reden genoeg voor een bezorgde burger om 112 te bellen. De politie stelde vervolgens alles in het werk om op de plaats van de landing te komen.

Dat is zo makkelijk nog niet, blijkt uit de beelden die de politie heeft gedeeld via haar YouTube-kanaal. De ballon steeg in de avond van 27 juli op bij Zernike in de stad Groningen en zette koers richting Drenthe. Onduidelijk was op dat moment wat de intenties waren van de ballonvaarder, die drie passagiers in zijn mandje meebracht. In de video is te zien dat de politie met meerdere wagens door Eelde-Paterswolde scheurt en probeert in de buurt van de landingsplek te komen om eventuele slachtoffers te helpen.

Bang voor issues

Intussen neemt de spanning over wat gebeuren gaat toe. Agenten stappen de auto uit, turen in de lucht, overleggen en rijden vervolgens weer door omdat de ballon toch weer een stukje verder trekt. "Hij blijft hoogte maken en dan weer zakken. Het lijkt alsof hij een plekje zoekt", zegt een agent via de portofoon.

Het lukt uiteindelijk om contact te leggen met de ballonvaarder, waardoor op de grond duidelijk wordt dat er vier personen in de lucht hangen. De man met de touwtjes in handen laat de politie weten dat hij probeert te landen. "Alleen hij is bang dat hij daardoor issues krijgt omdat hij hem niet gewoon rustig neer kan zetten."

In een weiland landt de ballon, al gaat dat niet zachtaardig en wordt het mandje nog enkele meters over het gras meegesleept. Het gaat om een 'gecontroleerde voorzorgslanding'. Alle inzittenden zijn eruit en raken niet gewond. "Alles onder controle. Het komt hier wel goed", aldus een agent ter plaatse.

Kalmte bij ballonvaarder

Van een gat in het doek is geen sprake, wel is in de video te zien dat de ballonvaarder uitlegt dat hij een klep niet dicht kreeg, waardoor warme lucht eruit bleef stromen en de ballon rondjes draaide. "Ik had niet het idee dat ik de controle kwijt was", zegt hij naderhand.