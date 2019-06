Staking Forbo-Novilon voorbij, werknemers akkoord met nieuw bod

Forbo-Novilon biedt de werknemers een loonsverhoging van vier procent. Aanvankelijk werd vijf procent geëist door de werknemers en vakbond FNV. Vanavond werd in zalencentrum De Loo in Coevorden gestemd door de FNV-leden van Forbo over het nieuwe bod. Een grote meerderheid stemde in.Sinds 16 juni staken de werknemers van Forbo. De Loo gold als stakingshoofdkwartier. FNV-bestuurder Janwillem Compaijen is tevreden met het stakingsresultaat. "De standvastigheid van de stakers is beloond. Iedere dag stonden er ruim honderd bij de poort."Het loon van de werknemers gaat structureel met vier procent omhoog. Met terugwerkende kracht is dat drie procent per januari 2019 en een procent per 1 juli. Volgend jaar komt daar nog eens 2,5 procent bij. De CAO geldt voor twee jaar. "Dat geeft rust. In september gaan de gesprekken verder over de pensioenpremies.Het FNV zag de afgelopen weken het aantal aangesloten werknemers van Forbo-Novilon meer dan verdubbelen, van 80 naar 170. Naast de looneisen zijn de partijen ook op een aantal andere eisen bij elkaar gekomen. zoals het aantal vrije dagen rondom een bruiloft.Om 06.00 uur morgenochtend gaan de werknemers die staakten weer aan de slag.