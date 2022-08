Hoezo bruist Assen? Agendaborden op zwart

In Assen is het een dooie boel. Dat idee krijg je al snel als je de stad binnenrijdt, of je nu via oost, west, zuid of noord binnenkomt. De vier digitale borden bij de toegangswegen staan namelijk al een tijdje op zwart.

En dat terwijl het stadsbestuur er prat op gaat dat de provinciehoofdstad bruist van de evenementen. Daarom wordt aan citymarketing ook een aardige duit gespendeerd.

Maar dat 'bruisende' is dus niet af te lezen op de elektronische Asser Agenda. Toeristen krijgen dan ook niets mee van het Kids Zomervermaak in het stadscentrum, of over koopzondag op 28 augustus. Ook het Drents Museum blijft onvermeld, uitgerekend op een moment dat het topstukken in huis heeft als De Vaandeldrager van Rembrandt en de Nebraschijf.

Storing in 5G-kastjes

Exploitant van de Asser LED-schermen is sinds 2015 het bedrijf Impressive LED van ondernemer Alwin Krans. Die schrikt zich een hoedje als hij hoort dat de agendaborden volledig op zwart staan. "Ze deden het nog bij de Jack's Racing Day, ik heb het zelf toen gezien", roept hij. Dat evenement was anderhalve week geleden op het TT Circuit, maar sindsdien zijn enkele schermen al meerdere dagen 'uit de lucht'. "Weet je zeker dat je niks ziet? Want de zon schijnt er soms ook zodanig op, dat het slecht te lezen is", vraagt Krans zich af.