Collin Koops blijft vechten tegen acute leukemie: 'Het gaat goed met hem'

Marco: "We zijn gelijk gestart met de hartmedicijnen, die wonder boven wonder rap aansloegen." Drie weken geleden bezocht de familie Koops nog de cardioloog, die kon vertellen dat Collin bijna weer terug is op het vertrouwde niveau. Hetzelfde gaat op voor zijn bloed. In oktober volgt weer een gesprek. "We hopen dat een derde chemokuur niet nodig is, aangezien zijn hart de laatste keer zo'n optater heeft gehad."