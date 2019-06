Overvallers dachten paar ton te vinden in woning Koert Elders

Nadat de 28-jarige Belg Anouar K. een uitgebreide bekentenis aflegde als verdachte, werd hij door het gerechtshof en de advocaten van zijn medeverdachten ook nog als getuige gehoord. Onder ede bleef hij bij de bekentenis dat hij de dader met het vuurwapen was en dat Amsterdammer Abdelhak B. de leider was, die bovendien verreweg het meeste geweld gebruikte tegen Elders."Ik was op de vlucht en ik had geld nodig. Daarom heb ik meegedaan met die tori”, antwoordde K. op de vraag van B.’s advocaat waarom hij meegegaan was naar Gees. Tori is straattaal voor overval. Volgens K. had de 30-jarige Amsterdammer verteld dat er een paar ton in de woning zou liggen. De Belg was op de vlucht, nadat hij in België niet was teruggekeerd van een proefverlof tijdens een celstraf die hij daar moest uitzitten.K. beweerde dat B. betrokken was bij een inbraak in januari 2016 in de woning van Elders, die in Gees recreatiewoningen verhuurde aan met name Poolse arbeiders. "Hij wist dat er kluizen waren.” Kluizen waren er ook, maar tonnen vonden de overvallers niet. Terwijl zij op de terugweg naar Den Haag waren in de vroege ochtend van 30 juni 2016, overleed de ernstig mishandelde Elders op de overloop van zijn woning voor de ogen van zijn vriendin. Van haar namen de overvallers sieraden mee, vertelde K. die bijna drie jaar later voor het eerst zijn mond opendeed.Hij, B. en Yero V. (23) werden in het najaar van 2016 opgepakt, nadat hun DNA bleek te matchen met het aangetroffen DNA-materiaal in Elders’ huis aan de Dorpsstraat. V. bekende al eerder, K. deed het nadat hij vorige week aanwezig was bij het verhoor van Elders’ vriendin en zag hoe moeilijk de vrouw het nog altijd heeft met de gevolgen van de overval. Overigens heeft V. altijd ontkend dat hij geweld tegen Elders heeft gebruikt. Volgens Anouar K. heeft hij wel degelijk klappen uitgedeeld.Amsterdammer Abdelhak B., die naar eigen zeggen zeker vijftien jaar van zijn leven in de gevangenis heeft doorgebracht, bleef donderdag bij het hof ontkennen. Zijn DNA is in het huis van Elders beland, omdat hij stukken tape van de latere daders moest afscheuren, voordat zij naar Gees vertrokken, hield B. vol. Die tape is in de woning gevonden. Volgens B. zijn er nog meer mannen uit de omgeving van Den Haag betrokken bij de overval. Dat laatste is ook wat de politie altijd heeft vermoed.K. wilde daar donderdag niks over zeggen. "Ik zit nu al in zo’n kwetsbare positie, ik wil niet nog meer vijanden erbij”, reageerde hij. Daarmee doelde hij ook op B., die volgens hem eerder gedreigd heeft dat hij hem wat aan zou doen als hij zou gaan verklaren. De acht politieagenten in de zittingszaal hielden B. dan ook scherp in de gaten na K.’s bekentenis.De advocaten van de Amsterdammer en Yero V. vroegen het hof na de bekentenis om de verdere behandeling van de zaak uit te stellen tot na de zomer. Ze wilden meer tijd om zich te kunnen voorbereiden op het getuigenverhoor van K., omdat ze opeens een stuk meer vragen hadden. Het hof weigerde. Dat zou veel te lang gaan duren, vooral voor de nabestaanden, zei de voorzitter.Wel zei hij erbij dat de advocaten K. ook komende dinsdag nog als getuige mogen verhoren. Ook wordt de partner van Elders dan nog een keer als getuige verhoord. Opnieuw achter gesloten deuren. Omdat verdachte Yero V, door tijdgebrek donderdag helemaal niet aan het woord is geweest, wordt hij ook dinsdag ondervraagd. Die dag komen onder meer ook de slachtofferverklaringen en schadeclaims van de vriendin en kinderen van Elders aan bod. Vorig jaar bij de rechtbank eiste de vriendin ruim een miljoen euro schadevergoeding. De rechtbank wees nog geen 20.000 euro toe.