'Dit najaar meer duidelijkheid over locatie nieuwe kavels Delftlanden'

Het komende najaar verwacht de gemeente Emmen meer duidelijkheid te hebben over de beoogde locatie voor de woningbouwkavels in de Delftlanden. De gemeente liet vorig jaar al weten 200 woningen toe te voegen vanwege de grote vraag. Met die stap zou het de wijk uitgroeien richting een aantal van duizend huizen.

De wijk kwam maar moeizaam tot bloei, maar sinds 2019 schieten de huizen er als paddenstoelen uit de grond. Inmiddels zijn alle beschikbare bouwpercelen ontwikkeld of in voorbereiding.

"Ongeveer 40 procent van deze gronden zit in de boedel bij de curator", vertelt een woordvoerder van de gemeente. "De andere 60 procent is in eigendom van de gemeente. Wij zijn nu aan het onderzoeken en voeren gesprekken met de curator om te kijken welke gronden we het beste kunnen herbestemmen naar woningbouw."