Phil Collins verknalt hoofdklassedroom VKW

Voor VKW eindigt een uitstekend seizoen zonder promotie en dus spelen de blauwhemden ook na de zomer weer in de 1e klasse.Honderd procent zeker is het niet en dat zal het ook nooit worden, maar wat was er vanavond gebeurd als VKW-topscorer Anjo Willems van de partij geweest. In de rust waren enkele spelers van VKW duidelijk. "Als Anjo erbij was geweest, was het nu 2-0 voor ons geweest." Maar Anjo was er niet. De spits, met 200 goals in het shirt van VKW 1, was bij het concert van Phil Collins in Nijmegen.Zonder Willems koos trainer Bas Nibbelke voor Frits Nijstad als logische vervanger en met Jonas Nijland als tweede spits. Een noodoplossing, die niet het gewenste effect bracht. Met name diepgang en stootkracht ontbrak. Toch kwam de Drentse club behoudens een levensgrote kans in de 3e minuut voor Leonidas (voor Assad el Harti) zelf nauwelijks in de problemen. Sterker nog, vanaf de 18e minuut waren de beste kansen voor de Börkers. Een vrije bal van Thijs Uineken werd uit de kruising geranseld door Leonidas-doelman Almeida en een minuut later zag Frits Nijstad zijn lob (te laag) ook gekeerd worden door de goalie.De gasten waren wel beter, zeker qua techniek, maar waren krachteloos in de eindfase. Linkerspits Yekhlef kreeg wel wat schietkansen, net als zijn collega aan de rechterkant (el Morabit) maar de pogingen waren simpele prooien voor VKW-doelman Martijn Mulder. Ook in de tweede helft was er van echt groot gevaar voor de goal van VKW geen sprake.De beste kans in het tweede bedrijf was voor VKW. De mooiste aanval van de wedstrijd, via Tim Baardink en Robin Gerding werd door laatstgenoemde op de paal geschoten.Daarna stevende de wedstrijd af op een verlenging, maar dat voorkwam Yekhlef die bal uiterst gelukkig voor de voeten kreeg: 0-1. Nibbelke bracht direct Durk de Jong als stormram. VKW rechtte nog één keer de rug, maar een kans kwam er niet meer."Dit is echt balen", aldus trainer Bas Nibbelke. "Het had vandaag, ondanks dat zij qua voetbal beter waren, echt gekund." Robin Gerding beaamde dat. "Heel erg jammer. Ik had 'm misschien wel moeten maken, maar raakte helaas de paal. Of we Anjo Willems misten vandaag? Ja absoluut. Ik durf wel te zeggen dat we met hem erbij hadden gewonnen. Of ik hem er nog op aan ga spreken? Ja, hij krijgt van mij nog wel een schop onder de kant..en daarna gaan we over tot de orde van de dag, want Anjo is een geweldige vent en een oer-VKW'er."