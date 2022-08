Extra politie-inzet in Ter Apel om wachtrijen weg te werken en 'buitenslapers' te voorkomen

Dienst Vervoer en Ondersteuning helpt bij verplaatsen

Ook worden er bij het asielzoekerscentrum in Budel (Noord-Brabant) extra politieagenten ingezet. Het hele registratieproces kan ook daar doorlopen worden. Asielzoekers worden na hun aankomst in Ter Apel met bussen overgebracht naar het asielzoekerscentrum in Budel om daar geregistreerd te worden.

"De nieuwe werkwijze van de Vreemdelingenpolitie vraagt ook om aanpassingen bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)", weet woordvoerder Jacqueline Engbers van het COA.

De ongeveer 2.000 ongeregistreerde asielzoekers worden nu nog verspreid over het hele land opgevangen, maar moeten wel op tijd overgeplaatst worden naar Ter Apel of Budel als ze daar worden verwacht. De Dienst Vervoer en Ondersteuning, die het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen doet, helpt bij het verplaatsen van asielzoekers en zet extra mensen in.

Probleem op probleem in Ter Apel

De lange wachtrijen in Ter Apel komen bovenop het andere grote probleem: het tekort aan opvangplekken. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, wonen langer in een asielzoekerscentrum vanwege het huizentekort.

Het gevolg daarvan is dat de azc's vol zitten en dat er geen ruimte is voor nieuwe asielzoekers. Zij worden daardoor naar tijdelijke crisisplekken gebracht. Door de chaos die daaruit is ontstaan, vanwege het constant verplaatsen van mensen, loopt het nu aan het begin van het asielproces ook al weken in het honderd.

Ook langere wachttijden bij IND

Als de lange wachtrijen bij de Vreemdelingenpolitie zijn opgelost, moeten de ongeveer 2.000 asielzoekers ook nog langs de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor een eerste gesprek. "De verwachting is dat daardoor de wachttijden voor het aanmeldgehoor zullen oplopen", zegt woordvoerder Mijke Bol van de IND.

De dienst is de aankomende dagen nog aan het bekijken hoe ze die wachttijden kunnen beperken en verwachten daar binnenkort meer over te vertellen.