Vaart in Assen kan gastvrije parkeertarieven op buik schrijven

Ook niet toen binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan van Vaart in Assen (VIA) de raadsfracties dringend vroeg om het parkeerbesluit 'nog even in de parkeerstand te zetten'. "Zodat er toch nog tijd is voor overleg, want ons voorstel is wel heel abrupt ten einde gekomen", vond Vosjan. "We hadden een kans Assen sterker en beter te maken, en die kans laten we glippen."B en W van Assen willen verder niets meer aan de parkeertarieven in de stad veranderen. En de raad lijkt het daarmee eens te zijn. Ze vinden het wel voldoende, dat het betaald parkeren op de zondag en in de avonduren weer geschrapt is. Het parkeren in Assen is 'al met al best goed voor mekaar', lijkt het motto. En dat wil waarnemend 'parkeerwethouder' Harmke Vlieg maar al te graag even gezegd hebben.En sommige partijen zijn er ook wel klaar mee, elke keer dat gedoe over parkeren en tarieven. "Er moet nu eens rust komen, laten we het parkeren maar echt parkeren na dit besluit, en even op adem komen. En niet opnieuw verwachtingen wekken", aldus de ChristenUnie.Maar bij Vaart in Assen doet het pijn. Vooral omdat na meerdere keren overleg, helemaal niets verandert aan de prijs voor parkeren. Vaart in Assen wil dolgraag het tweede uur gratis parkeren. Dat zou volgens de binnenstadsondernemers richting alle bezoekers van de stad een mooie gastvrije geste zijn geweest. "Zo houd je bezoekers langer in de stad, hoeven ze niet na een uurtje alweer op een drafje naar de auto, en besteden ze wellicht ook meer", is de filosofie.De hoop en ook verwachting was, dat de gemeente dit zou oppikken. Het dagtarief mocht van de VIA dan zelfs iets omhoog, zodat er geen nieuw tekort op het parkeerbedrijf zou ontstaan.Maar het college van B en W is tevreden over het 'mooie lage concurrerende dagtarief' voor de parkeergarages, vergeleken met andere steden. En bovendien wijzen ze naar onderzoeken die aangeven dat parkeertarieven niet van invloed zijn op de uitgaven die consumenten in de stad doen. Dus hoezo tweede uur gratis. En een raadsmeerderheid lijkt dat te volgen.Wel kreeg het college van sommige partijen nog even een tik, over de wijze van communicatie naar Vaart in Assen. Of dat niet wat beter had gekund. Want vooral de manier waarop het college uiteindelijk besloot, ondanks al het gepraat aan zogeheten parkeertafels, niks te doen, viel rauw op het dak van VIA. Het kostte VIA zelfs de voorzitter. Want die was volgens de rest van het bestuur al die tijd veel te lief geweest richting de gemeente, en dat brak ze nu op.Maar Vaart in Assen staat na gisteravond met erg lege handen. Voorzitterloos en nu ook nog een kansloze missie om nog iets aan het parkeertarief te doen. "Een gemiste kans", zegt binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan na de raadsvergadering. "Ons voorstel is abrupt afgekapt voor dat tweede uur gratis. Over hoe dat is gegaan, daarover hadden we graag eerst in gesprek gewild met het college. Om er toch samen uit te komen. Wij zien daar voordeel in. Want we willen toch versterking van onze binnenstad? Nou dat kan door je gastvrij op te stellen met parkeren. Daarmee hadden we iets kunnen doen. Helaas wordt dat niet opgepikt."Maar 'even goede vrienden', besluit Vosjan. "We moeten straks toch met elkaar verder, en samen aan de slag met versterking van onze binnenstad."Of dat werkelijk 'in goede harmonie' zal zijn, valt nog te betwijfelen. De partijen zijn tot elkaar veroordeeld. Maar hoe het gelopen is rond het parkeerdossier, ligt niet echt lekker in Assen. Het heeft VVD-wethouder Roald Leemrijse, die ging over parkeren en binnenstad, uiteindelijk ook de kop gekost.Daar ligt een schone taak voor een nieuwe VIA-voorzitter, die nog dringend gezocht wordt, en voor de nieuwe wethouder waar de VVD Assen nog naar op zoek is.