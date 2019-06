Cel geëist voor poging tot doodslag voor de ogen van kleine kinderen

Het gezin, met drie kleine kinderen en een tweeling op komst, woonde nog maar net in Hoogeveen. De man kampt met een drugsprobleem. De vrouw belde op 14 december de politie met de melding dat ze regelmatig door haar man wordt mishandeld.De agenten zagen een rode striem in haar hals. Haar dochtertje van vijf jaar oud riep: "Mama huilen, kop doet pijn." De vrouw had meerdere blauwe plekken. Ze vertelde dat ze haar dochtertje op de bank zette toen haar man van achteren een snoer om haar hals deed en dat aantrok.De vrouw verkeerde naar eigen zeggen in doodsangst. Ook zou de man hebben geroepen dat hij de kinderen van het balkon wilde gooien.De man zei in eerste instantie tegen de agenten dat hij zijn vrouw iets ergs had aangedaan. Later ontkende hij de mishandelingen. Hij wilde niet meewerken aan een rapportage. De man is eerder veroordeeld voor onder meer hennepteelt en wapenbezit. De vrouw en kinderen verblijven op dit moment op een geheim adres. De officier eiste ook een contactverbod.