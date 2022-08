Zonnebloemen van drieënhalve meter hoog sieren de tuin van Jan Willem (92)

Al zes jaar plant de 92-jarige Jan Willem Hilbolling uit Gieten in april zijn zaadjes voor zonnebloemen bij hem in de tuin. Gesteund door zijn 81-jarige vriend Kees Lanting verzorgt hij de bloemen. En dit jaar zijn ze niet gegroeid, maar de grond uit geschoten. De hoogste bloem heeft een hoogte bereikt van drieënhalve meter.

"Dit had ik niet verwacht", zegt Hilbolling. "Het ligt ook aan de omstandigheden, zoals de zon en hoe goed het zaadje is. Ook gooi ik er altijd een handjevol droge koeienmest bij om ze te laten groeien." Ook goede vriend Kees is onder de indruk. "Een kroon op het werk van de laatste jaren. Ze beginnen al te hangen, zo zwaar en groot zijn die koppen."