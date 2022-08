Barry Gepken aanbeland bij Alpenreuzen in voettocht naar Jeruzalem: 'Het wordt klimmen'

Zijn vriendin Monique, die een paar weken geleden moest afhaken vanwege acute hernia, helpt Gepken vanaf afstand. "Ik heb elke dag goed contact met haar, we zeggen elkaar nog iedere avond welterusten. Dat we nu op zo'n afstand van elkaar verwijderd zijn, is even niet anders. Wanneer ze weer aanhaakt, is nog even afwachten. We zien wel hoe het loopt."