COA: opnieuw slapen mensen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen vannacht naar verwachting opnieuw mensen buiten, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tegenover het ANP.

Afgelopen nacht sliepen ongeveer 150 mensen op het grasveld bij het aanmeldcentrum, vanavond verblijven daar ongeveer driehonderd mensen. Omdat een deel van hen mogelijk nog ondergebracht wordt op een noodopvanglocatie, is het onduidelijk hoeveel mensen in de buitenlucht moeten slapen.

Het is al maanden te vol in het Groningse aanmeldcentrum, waardoor mensen soms buiten moeten overnachten. Dat is het gevolg van de gestokte doorstroom van asielzoekers. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een huis.