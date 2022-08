Onrustig bij aanmeldcentrum Ter Apel, geen slaapplek voor zo'n 300 mensen

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het vanavond onrustig. Honderden asielzoekers hebben nog geen slaapplek en er zijn vechtpartijen uitgebroken, meldt RTV Noord. De N366 rondom het azc is uit voorzorg afgesloten voor regulier wegverkeer.

Afgelopen nacht sliepen ongeveer 150 mensen op het grasveld bij het aanmeldcentrum, vanavond verblijven daar volgens het COA ongeveer driehonderd mensen. Volgens een woordvoerster van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is voor zestig kwetsbare mensen nog een noodopvangplek binnen gevonden waar zij kunnen overnachten. De rest zal de nacht in de buitenlucht moeten slapen.

Verslaggevers van RTV Noord maakten de onrust rond het aanmeldcentrum van dichtbij mee. Ze zagen hoe een groep wachtenden met elkaar op de vuist ging. De politie was op dat moment nog niet aanwezig. Volgens omwonenden stond de politie in grote getalen paraat bij het politiebureau in het dorp. De gemeentewoordvoerster meldt tegenover het ANP dat de rust in de loop van de avond weer terugkeerde.