Hoe Andre een reuzenglijbaan van 24 meter in zijn tuin bouwde

Voor kinderen wellicht een jongensdroom, voor Andre Reinders uit Westenesch werkelijkheid: een grote glijbaan met zwembad in de achtertuin. Deze zomer, bomvol hete dagen, maakt hij de nodige duikvluchten vanaf zijn reuzenglijbaan.

Als je langs het huis van de familie Reinders rijdt, vlak buiten Emmen, valt het in eerste instantie niet eens op. Maar ergens, verscholen achter bos, staat toch echt een 24 meter lange glijbaan, die uitkomt in het eigen gegraven zwembad. De glijbaan wordt overeind gehouden door betonblokken, en is geheel provisorisch opgebouwd.

Maar is dat niet gevaarlijk? "Als het goed is niet. Ik ben nog niet uit de bocht gevlogen", glimlacht Andre.

Een glijbaan van 70 meter

Maar hoe kom je aan een glijbaan van 24 meter lang? "Hij is zelfs 70 meter lang", lacht Andre. "Alleen dat past niet allemaal in deze tuin. De rest staat bij ons transportbedrijf in Emmen." Een kennis van de familie heeft de glijbaan ooit een keer gekocht, maar doorverkopen lukte niet. "Vorig jaar hebben we al eens twee delen gekocht. Dit jaar vroeg hij of we de rest niet wilden hebben."

Na een poosje na te hebben gedacht besloot Andre samen met zijn broer de hele glijbaan te kopen. "Onze vrienden verklaarden ons eerst voor gek. Maar volgens mij zijn ze er nu maar al te blij mee. Ze zijn hier regelmatig te vinden om lekker te glijden."

Onbekende zwemmers

De glijbaan is ook op de Facebookpagina te zien van Andre, en daar kwamen heel veel reacties op. "Ook allemaal onbekenden wilden wel langskomen om even te glijden", vertelt hij. "Maar dat is niet de bedoeling. Het is voor de vrienden en familie. Zondag hebben we hier een groot zwemfeest en daarna ruimen we de glijbaan weer op."

En of volgend jaar die 70 meter-glijbaan gebruikt wordt? "Dat zien we dan wel weer. Maar dat past niet hier in de tuin in ieder geval."