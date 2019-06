Willy Doornbosch uit Meppel zwemt een stukje mee met Maarten van der Weijden

Ze zwemt bij de doorkomst in Stavoren morgenmiddag vijfhonderd meter mee met Van der Weijden. En ook dat is natuurlijk voor het goede doel. "Het is zo'n groot doel, ik vind dat we allemaal een steentje bij mogen dragen", zegt Doornbosch.Doornbosch heeft als streefbedrag 1.612 euro. Dat heeft een persoonlijke reden. "Mijn streefbedrag is 1.612 euro omdat mijn moeder op 16 december jarig is. Zij heeft darmkanker gehad, maar is gelukkig genezen. De pot is bij mij al goed gevuld, maar er kan nog een beetje bij." Mensen die een bijdrage willen leveren, kunnen dat doen via haar persoonlijke pagina Van der Weijden moest bij zijn vorige poging de tocht vroegtijdig afbreken omdat hij ziek werd. Dit keer gaat hij de finish wel halen, daar is Doornbosch van overtuigd. "Ik weet het eigenlijk wel zeker."