Steeds meer deuren van winkels gaan dicht, niet omdat ze gesloten zijn, maar voor het milieu

Het etiket van dichte deuren is misschien wel het grootste struikelblok voor Klok. "Dat klinkt zo zwaar. Want een dichte deur associeer je met gesloten." Hij moet even nadenken wat wel een gepaste naam zal zijn. "Geen opendeurbeleid, maar een gastvrij deurbeleid."

Gesprek van de dag

Het gebruik van de airco's en het deurenbeleid is in Meppel het gesprek van de dag, zegt Schuurman. Zelf is hij ook al veel met dit onderwerp bezig. In de Hoofdstraat heeft hij een parfumerie. "Vandaag hebben we bewust de airco niet aangezet. Het is 23 graden buiten. Dan vinden we het niet nodig. En met warm weer doen we één deur dicht, de andere houden we nog wel open." Volgende week komen de Meppeler ondernemers samen om hierover te praten.

Niet alleen in Meppel zijn de oplopende kosten het gesprek van de dag. Meijer: "Ik sprak gisteren nog een ondernemer die van 1200 euro per maand naar 2500 euro per maand ging. Dat zijn wel flinke bedragen die opgehoest moeten worden." Dan helpt de inflatie niet. "Procentueel geven de mensen nog ongeveer hetzelfde uit. Maar de ondernemers halen minder mee op, door die inflatie."

Niet heel praktisch

Sandra de Vrede, die namens de horeca in het bestuur van Vaart in Assen zit, zegt dat het binnen de horeca niet echt speelt. Daarbij is het ook niet heel praktisch. "We lopen met drie borden. Dan kunnen we niet constant de deur open en dicht doen. Dat is geen optie." Toch is ze er zelf wel mee bezig, als eigenaar van Restaurant & Grandcafé Liff. "We willen zelf airco. We zitten er dan aan te denken om één deur te sluiten en de andere open te houden."

Ook Van den Eng van MKB Retail Assen hoort nog weinig geluiden dat ondernemers in de provinciehoofdstad bezig zijn met het deurenbeleid. "Ik hoor het nog niet volop bij onze achterban. Maar het is niet verkeerd om na te denken over wat je kan doen met de energieslurpers in je zaak. Daar zie ik wel allerlei initiatieven ontstaan, om over te stappen op duurzamere alternatieven."