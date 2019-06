Parkeren op de snelweg tijdens de TT Assen: 'Zover je keek zag je auto's'

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

“De hele week was het al slecht weer”, herinnert parkeerder Henk Everts zich nog goed. “Er stonden gewoon plassen op de weilanden. Je kon er met auto’s niet op komen.”De helft van de parkeerplaatsen staat inderdaad onder water. Het parkeren dreigt op een catastrofe uit te lopen. Daarom neemt de TT-organisatie een avond voor de races samen met Rijkswaterstaat en de politie een drastische maatregel. Negen kilometer van de A28 tussen Assen-Zuid en afslag Eelde wordt afgezet. Daar kunnen duizenden auto’s parkeren. “De situatie is zeer nijpend”, zegt D. ten Hove van Rijkswaterstaat tegen het Nieuwsblad van het Noorden. Volgens hem is het afsluiten van de snelweg een zeer ingrijpende maatregel, maar zijn er geen andere opties.Er wordt ook overwogen om de provinciale weg tussen Assen en Hooghalen te sluiten voor het verkeer. Hier zouden ook drieduizend automobilisten kunnen parkeren. Maar dit plan gaat niet door. De Drentse Vervoer Maatschappij, die de bezoekers naar het circuit moet brengen, wil niet meewerken.Zaterdagochtend om vier uur wordt daadwerkelijk de snelweg afgesloten. Henk Everts is er als parkeerder als eerste. Gedurende uren laat hij het publiek langs de kant van de snelweg parkeren. “Ik stond zelf vooraan geparkeerd. Voor zover je kon kijken zag je alleen maar geparkeerde auto’s staan.”Als je geld genoeg hebt, dan is er nog een manier om dichterbij het circuit te worden afgezet, weet Everts. “Vanaf Spier vlogen helikopters. Je kon daar voor 250 gulden instappen en dan werd je naar het heliveld bij de ingang gebracht.”Het parkeren op de snelweg heeft een groot voordeel. De afvoer van het verkeer loopt gesmeerd. “Dat was makkelijk. Het publiek kon direct na de races weer wegrijden.” Toch hoopt Everts dit nog eens mee te maken. “Nee, dat hoeft van mij niet.”Ook het Nieuwsblad van het Noorden constateert op maandag na de TT dat het afsluiten van de snelweg een goede oplossing was. “Een verkeerschaos is uitgebleven.” Op een vijftien kilometer lang stuk tussen Assen-Zuid en afslag Eelde werden in totaal 17.000 auto’s geparkeerd. Een nadeel, verschillende bezoekers van de TT moesten de start van de eerste race missen.Na afloop van de Dutch TT is D. ten Hove van Rijkswaterstaat resoluut. Volgens hem is het de eerste en direct ook de laatste keer dat er geparkeerd wordt op de A28. "De A28 is een belangrijke verbinding en daar blijf je gewoon van af." Het circuit moet volgens hem zelf op zoek naar oplossingen.