Lift in Asser wooncomplex al weken kapot: 'Ik voel me gevangen in mijn eigen huis'

Het regent klachten

Woningcorporatie Actium heeft in de tussentijd heel wat klagende bewoners aan de telefoon gehad. "We worden telkens door Actium naar liftproducent Otis gestuurd en andersom", vertelt een bewoner. Kuipers sluit zich hierbij aan: "De communicatie is waardeloos, want er wordt ons niets verteld en we hebben geen zicht op hoe lang dit gaat duren."

Excuusbrief

Naar aanleiding van vragen van RTV Drenthe aan de woningcorporatie heeft Actium haar excuses aangeboden aan de bewoners. In een brief die gistermiddag bezorgd is aan de bewoners, noemt de corporatie de storing en gepaarde overlast 'een vervelende situatie'. Verder stelt de woningverhuurder dat ze niet kordaat heeft gereageerd op de vraag van de liftproducent om een aantal onderdelen te vervangen.

De reparatie van de lift laat voorlopig op zich wachten. "Helaas lukt dat niet op de korte termijn in verband met de levertijd van de benodigde onderdelen. Wij gaan ervan uit dat het herstel over vier tot zes weken uitgevoerd kan worden", zo staat in de brief. In de tussentijd belooft Actium om op verzoek van bewoners die afhankelijk zijn van de lift te kijken naar een tijdelijke oplossing, zoals een boodschappenservice.