Film Stoffig Licht: Van turfsteker in Drenthe naar mijnwerker in Limburg

In de jaren vijftig van de vorige eeuw verhuisden Drentse arbeidersgezinnen naar de Limburgse mijnen om daar geld te verdienen. Over deze migratiestroom is een film in de maak: Stoffig Licht.

In de film gaan we terug naar 1956 en volgen we het Drentse gezin van Derk, Aaltje en hun twee dochters. Derk is turfsteker, maar wordt ontslagen. Er is namelijk een nieuwe energiebron gevonden in het zuiden van het land: steenkool. In Limburg zoeken ze veel mensen die in de steenkoolmijnen willen werken. Derk en Aaltje besluiten de stap te zetten en vertrekken naar de andere kant van het land.

Herkenbaar verhaal

In 2020 verscheen de roman Stoffig Licht, geschreven door Emile Beulen, de vader van regisseur Maarten Diederen. "Mijn vader heeft in zijn jeugd naast een Drents gezin gewoond in zo'n mijnwerkerskolonie in het zuiden van het land", vertelt Diederen. Op het boek kwamen veel reacties van mensen die zich herkenden in het verhaal. "We kregen reacties uit heel het land, maar vooral uit de noordelijke provincies en uit Limburg. Veel mensen wilden hun levensverhaal met ons delen. Sommigen zijn teruggegaan naar Drenthe, anderen hebben wel kunnen aarden."