Niemand ademde zoveel TT als Jaap Timmer

De naam Timmer is onlosmakelijk met de TT verbonden. Geert Timmer, de vader van Jaap, was coureur en won de TT van 1926 in de 175cc-klasse en was na de oorlog ook betrokken bij de organisatie van de TT. Daarnaast was vader Geert eigenaar van autobedrijf Wander in Assen. De jeugd van Jaap Timmer speelt zich dus voor een groot gedeelte af in de werkplaats en op het circuit.In de werkplaats van Wander is het in die jaren ook een komen en gaan van coureurs en monteurs. Iemand die daar ook is geweest, was de Italiaanse graaf Lurani, een invloedrijk figuur in de sport. De jonge Jaap heeft een serie herinneringstegeltjes die rond de TT werd uitgegeven. Graaf Lurani vindt ze prachtig. Vader Geert zegt tegen Jaap dat hij die tegeltjes wel kon afstaan en dat hij later nieuwe zou krijgen. Die nieuwe kreeg hij overigens nooit. Jaren later treft Jaap Timmer de inmiddels stokoude Italiaanse graaf. Wanneer die hoort dat Timmer uit Assen komt, lepelt hij een verhaal op over een serie tegeltjes van een klein jongetje. “Ik zei tegen hem dat ik dat kleine jongetje was”, vertelde Timmer in een RTV Drenthe-documentaire uit 2007.Bestuurslid bij de TT wordt Timmer voorlopig nog niet. Het bestuur heeft namelijk als regel dat een vader en een zoon niet tegelijkertijd een zetel mogen hebben. Vader Geert is op dat moment namelijk nog bestuurslid. Jaap Timmer wordt dan lid van de sportcommissie van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en is ook actief bij de FIM, de internationale motorbond.In de jaren ’60 trouwt Timmer met Willy van der Ziel, de dochter van een Volkswagen-dealer. “Mijn schoonvader stelde mij ooit een keer voor aan iemand als een leerling-journalist, in plaats van de zoon van een Opel-dealer”, lachte Timmer tien jaar terug in de documentaire. In 1969 neemt Timmer het autobedrijf van zijn vader over. Vier jaar later, in 1973 treedt Timmer dan eindelijk toe tot het TT-bestuur. Enkele jaren later wordt hij ook voorzitter van het bestuur.Het leven van Timmer bestaat, naast z’n gezin, uit slechts twee dingen: het autobedrijf en de motorsport. Zijn vrouw en kinderen hebben ook zo’n beetje alle circuits van de wereld wel gezien.In 1988 verlaat Timmer het autobedrijf en stort hij zich alleen nog op de motorsport. Hij is promotor, speaker en bemiddelt tussen de organisatoren van de wedstrijden enerzijds, en televisieproducenten en sponsors anderzijds. Maar dan breekt een inktzwarte periode aan voor Timmer.Dat de TT moet professionaliseren, staat voor Timmer buiten kijf. In de jaren '80 is hij voorzitter van de ROPA, een club van organisatoren. Timmer merkt dat er behoefte is van sponsors en televisiestations om met één organisatie zaken te doen, zoals in de Formule 1 met Bernie Ecclestone, waar hij veel van leert. Timmer denkt meerdere stappen vooruit, maar het loopt niet zoals gehoopt. Volgens Timmer zien de professionals hem nog als een amateur, maar accepteren amateurs weer niet dat hij inmiddels professional is geworden.Timmers visie om de TT verder te professionaliseren wordt niet breed gedragen binnen het TT-bestuur. Timmer wordt van alles verweten: van egotripperij tot zelfs fraude. Roddel en achterklap dwingen hem begin 1989 af te treden. De gebeurtenissen raken hem diep.Maar Timmer blijft wel naar de TT gaan, ook al is hij niet meer betrokken. De eerste keer is toch wel vreemd. "Het was wel een rare ervaring, dat ik er toen alleen met een microfoon stond voor de Tros. En verder niks", zei Timmer daar ooit over.In 1993 keert Timmer officieel weer terug in de motorsportwereld. Hij wordt verkozen als bestuurslid van de wegracecommissie van de FIM, waar hij van 1973 tot 1980 ook al actief was.Drie jaar later volgt ook de rehabilitatie in Assen. Hij keert terug bij de TT. "Ik ben met veel plezier verdergegaan waar ik toen opgehouden was", zei Timmer daarover. "Het leuke was dat de twist ging over mijn opvatting dat de sport geprofessionaliseerd moest worden. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus je kunt wel zeggen dat ik gelijk heb gehad, maar het heeft een hoop ellende met zich meegebracht."In 2007 neemt Timmer op 67-jarige leeftijd officieel afscheid van het TT-bestuur. Hij krijgt de zilveren legpenning van de gemeente Assen voor zijn verdiensten voor de TT. Maar echt afscheid nemen van de TT doet hij natuurlijk niet. Zo bekommert hij zich om de carrière van Jasper Iwema en maakt hij zich sterk voor ander Nederlands racetalent. Ook richt hij de de Stichting Vrienden van het TT Circuit op, die meer dan 10.000 leden heeft en is hij het brein achter het nog op te richten TT Museum.In juni 2016 wordt Timmer uitgeroepen tot een van de vijf meest invloedrijke Nederlanders in de autobranche. Naast dealer was hij namelijk ook voorzitter van de Nederlandse vereniging van Opel-dealers. Later wordt hij ook mede-initiator en voorzitter van de Europese tak, is hij lid van de raad van commissarissen van Opel is hij voorzitter van de European Cardealers in Brussel.In diezelfde maand wordt Timmer herenigd met de motor van zijn vader, Geert. In 1932 werd Geert Timmer tijdens de TT-races Nederlands Kampioen op een ‘New Imperial’. In 1933 is een replica van de TT-motor in Londen onthuld en een tijdje in het bezit gekomen van Geert Timmer. Jaap Timmer is er stil van. Het brengt allerlei herinneringen naar boven.Maar dan wordt Timmer, Mister TT, ziek. Na een kort ziekbed overlijdt hij op 22 februari 2017, op 77-jarige leeftijd in zijn woonplaats Witten. Vandaag werd, ter nagedachtenis aan Timmer, een bocht vlak bij het TT Circuit naar hem vernoemd.