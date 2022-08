Djammen: The Sensational Second Cousins zijn terug

Hard, snel en simpel. RTV Drenthe begint het nieuwe Djammen-seizoen goed met The Sensational Second Cousins. "All the way from Klazienaveen Drenthe", om in de woorden van zanger en gitarist Henri Sulmann te spreken. Samen met zijn achterneef (second cousin) Jerk Heijnen trekt hij al zo'n decennium door de provincie en daarbuiten met niet veel meer dan een gitaar, een uitgekleed drumstel en soms een kazoo.

"We zijn tien jaar terug ongeveer begonnen, we hebben een tijdje pauze gehad en nu zijn we weer helemaal terug", vertelt Sulmann. Na de coronapandemie pakken de heren de draad langzaam weer op en dat belooft veel goed. Tenminste, daar gaan ze wel voor met hun bijzondere genre.

Garagerockabilly

"Voor de echte rockabillyfans is het een beetje te wild en voor de echte garagerockliefhebbers is het een beetje te tam", legt Sulmann uit. Garagerockabilly dus. Een mooie mengeling tussen de beide genres. "Dus je kan er net niks mee", grapt hij. Sulmann is een bekende in de garagerockwereld. Naast The Sensational Second Cousins is hij nog frontman voor garagerockband The Heck. Daarvoor The Keefman. "Toen had ik veel rock-'n-rollnummertjes waar we niets mee konden doen", vertelt hij. Simpele nummers met een primitief en wellicht kaal karakter. "Toen dacht ik: dat kunnen we nog meer uitkleden: de bassist weg, nog wat gemakkelijker op pad. Samen in één autootje en knallen. En zo het land een beetje veroveren met de rock-'n-roll." Daarmee werden 'The Cousins' en feit.

Succes

Het duo was een van de meeste geboekte acts van de Popronde zo'n tien jaar geleden. "We hebben mooie tijden gehad", verzucht Sulmann. Maar de klad kwam er wat in door meerdere redenen. De coronacrisis was daar één van. Nu zijn de mannen terug en willen ze weer vol gas naar eigen zeggen. Op dit moment zijn ze bezig met een nieuwe plaat. "De nummers zijn op zich klaar. Dan gaan we ze bij mij thuis opnemen en dan moeten we even een keer kijken wanneer we dat goed kunnen plannen om uit te brengen." Er komt - uiteraard - een fysiek plaat. "Op vinyl, dat sowieso".