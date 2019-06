Zoon derde windmolenverdachte: ‘Optreden politie was zwaar overdreven’

De zoon van R. is nog altijd aangeslagen. “Het heeft een enorme impact op ons gezin. We zijn er honderd procent van overtuigd dat onze vader helemaal niets fout heeft gedaan. De politie heeft hem met veel machtsvertoon opgepakt. Ze hadden ook gewoon het gesprek met hem aan kunnen gaan.”R. heeft een bedrijf in Stadskanaal waar drukwerk en grote printopdrachten worden gedaan. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij het maken, dan wel versturen van de dreigbrieven aan ondernemers die werk zouden uitvoeren voor de twee windparken in Drenthe en Groningen.De zoon van R. vindt de beschuldiging belachelijk. “Mijn vader is tegen windmolens, dat klopt, maar dit soort dingen zou hij nooit doen. En bovendien: een dreigbrief kun je overal wel printen, daarvoor hoef je niet naar een bedrijf zoals mijn vader dat heeft.”Het bedrijf van R. is momenteel gesloten. "Bij de inval zijn alle computers meegenomen. Ook computers die nodig zijn om drukwerk te maken. Er kan dus niets gedaan worden. Dit is voor mijn vader een flinke schadepost. Als hij onschuldig is verklaard, zal hij vast met een flinke schadeclaim komen”, zo verwacht de zoon.Op het bedrijventerrein in Stadskanaal is de inval van woensdagochtend ook niet onopgemerkt gebleven. "Ik schrok me dood van al die politie", vertelt een ondernemer die in de buurt van het bedrijf zit. De ondernemer is verbaasd over de aanhouding van R. "Hij lijkt me helemaal het type niet voor dit soort illegale acties. Ik vind het eerder een rustige man."De ondernemer vindt net als de zoon van R. het politieoptreden wel erg fors. "Ze verzamelden even verderop bij het tuincentrum en rond een uur of tien vielen ze binnen. Alles stond hier vast, klanten konden ook niet bij mijn zaak komen. En dat duurde uren. Volgens mij had dat ook wel anders gekund."