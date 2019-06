Paul Weerman aan de slag bij VV Staphorst

De Emmenaar geeft op de website van Staphorst aan dat hij een goed gevoel bij zijn overstap heeft. "De afgelopen periode zijn er in een kort tijdsbestek meerdere gesprekken gevoerd met betrokkenen binnen v.v. Staphorst en daaruit is een zeer goed gevoel ontstaan", zegt de Drent.Ook roemt hij de supporters van de club. "Het mooie van een club als Staphorst is absoluut de betrokkenheid van de 12e man en de sfeer die hierdoor ontstaat in en op het veld. Ik kijk uit naar komend seizoen."De nieuwe hoofdtrainer was overigens niet de eerste keus voor de hoofdklasser. Zij hadden hun pijlen gericht op Jan Derk Brandsma en Leo Blom, maar dat ging niet door doordat één van beiden in juni veroordeeld is tot een celstraf vanwege omkoping."Door het niet doorgaan van de overeenkomst met het duo waren we gedwongen in een kort tijdsbestek op zoek te gaan naar een goede en gedegen vervanger", schrijft de club. Die vervanger werd dus Paul Weerman.Weerman kwam als voetballer onder meer uit voor FC Emmen en BV Veendam. Ook kwam hij in actie voor WKE waar hij tussen 2014 en 2016 ook hoofdtrainer was. Zijn laatste club, Achilles 1894, besloot dit jaar een punt te zetten achter het zondagvoetbal voor het eerste elftal.