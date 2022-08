Jan en Geziena toveren geërfd trafohuisje om in vakantieparadijs

Begin jaren negentig raakte het pandje in onbruik en de familie mocht de grond voor een gulden weer terugkopen. In de daaropvolgende jaren gebeurde er helemaal niets mee. Toen Scholten in 2008 overleed, zat het huisje bij de erfenis inbegrepen. "Scholten is de oom van mijn vrouw. En ik had er wel oren naar. Of ik er toen meteen plannen voor had? Nee, maar ik vond het wel een leuk hebbedingetje."

Tiny house

Samen met zijn vrouw en haar familie toog Wilting naar de notaris en nam het 'hebbedingetje' over voor opnieuw een spotprijsje: een euro. Opnieuw gebeurt er weinig met het trafohuisje, totdat Wilting ongeveer anderhalf jaar terug een ingeving krijgt. "Het was de tijd dat die tiny houses in opkomst waren. Ik dacht toen bij mezelf: dat kan ik er ook wel van maken."

Ideaal als recreatiewoning, want wie wil er nou niet in zo'n ludiek onderkomen zitten, dacht Wilting bij zichzelf. "Alhoewel, onze kleindochter had er ook wel belang bij als woning." Qua vergunning bleek dat echter lastig te liggen. Geziena maakte zich wel enigszins ongerust over het projectje van haar man. "We zijn toch op leeftijd he", aldus Geziena. "Ik vroeg hem of het wel verstandig was om nu nog aan iets dergelijks te beginnen."

Twintig jaar geleden

Jan kreeg dat wel meer te horen, vertelt hij. "Toen ik de bouwmarkt instapte en vertelde dat ik nog even een woning ging verbouwen, keken ze er van op. Had je daar niet beter twintig jaar geleden aan kunnen beginnen, zeiden ze", zegt Jan lachend. "Maar als ik ergens mijn zinnen op zet, dan ga ik ervoor."