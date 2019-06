Ex-vrouw Halil Erol weer op vrije voeten

De ex-vrouw van Halil Erol die werd opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van Erol in 2010, is weer vrij. De vrouw blijft volgens de politie wel verdachte in de zaak.

Advocatenkantoor Anker en Anker dat de vrouw bijstaat laat weten dat de vrouw alle betrokkenheid bij het 'levensdelict' ontkent.De 40-jarige vrouw uit Haarlem werd in 2010 ook al opgepakt.Halil Erol verdween op zaterdag 6 februari 2010. Zijn auto werd een maand later brandend teruggevonden in Haren. Later dat jaar en in 2013 werden in Wanneperveen en Eesveen lichaamsdelen van Erol gevonden.Op 13 juni deed de politie onderzoek bij een woning in Meppel. In het huis zouden aanwijzingen zijn die iets met de dood van Erol te maken hebben. De huidige bewoners van de woning hebben volgens de politie niets met de zaak te maken.