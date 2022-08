Hoge kolenprijs heeft gevolgen voor STAR, maar bezoekersaantallen lijden er niet onder

Als een stoomlocomotief van Museumspoorlijn STAR zich woensdagochtend klaarmaakt voor een ritje, kondigt de stoomfluit dat, zoals altijd, in volle glorie aan. Een tafereel dat doet denken aan vroeger. Toch ontkomt ook Stichting Stadskanaal Rail niet aan de harde realiteit.

Elektrisch rijden zit er niet in bij de authentieke stoomlocomotieven op de museumspoorlijn langs de Drents-Groningse grens. De treinen rijden als vanouds op kolen en laat de prijs daarvan de laatste tijd nou flink zijn gestegen. "Kolen zijn voor zover ik begreep twee keer zo duur geworden", zegt stichtingsbestuurslid Anne de Vries tegen RTV Noord

Belangstelling

"Maar", zo gaat hij verder, "er is een organisatie in Nederland die dit soort dingen gezamenlijk inkoopt voor musea. En wij zijn er gelukkig op tijd bij geweest. We hebben nu eerst genoeg tot december volgend jaar, dus we kunnen nog even vooruit." Toch zag de STAR zich door de hoge kolenprijs genoodzaakt om de prijs van een entreekaartje met een halve euro tot een euro te verhogen.

Die prijs weerhoudt mensen er niet van langs te komen bij de museumspoorlijn in Stadskanaal. 'Nee, over belangstelling hebben we niet te klagen', zegt De Vries, die het aantal bezoekers sinds het verdwijnen van de corona lockdown in een rap tempo weer zag oplopen. 'De laatste dagen is het wel wat minder, maar dat komt door het warme weer. Verder zijn we heel tevreden."

Bermbrandjes behoren tot het verleden

Door dat warme weer kan één vonkje overigens al voldoende zijn om een bermbrand te veroorzaken. Het is een probleem waar de stoomlocomotieven van STAR in het verleden nog weleens mee te kampen hadden, maar volgens stoker Alex Everts is daar de laatste jaren geen sprake meer van.